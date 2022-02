x x

UBOLDO – Lu-Ve Group comunica i risultati chiave dell’anno 2021:

il fatturato prodotti al 31 dicembre 2021 raggiunge € 483,1 milioni ( +23,1% rispetto al 31 dicembre 2020). Al 30 giugno 2021 la crescita era del +17,6% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

il portafoglio ordini al 31 dicembre 2021 ammonta a € 180,2 milioni (+134,0% rispetto al 31 dicembre 2020). Al 30 giugno 2021 la crescita era del +78,3% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

A fine 2021 l’Itqf – Istituto tedesco di qualità e finanza – ha stilato un rapporto che elenca le migliori 300 aziende in cui lavorare in Italia (eccellenze del welfare e della carriera). Lu-Ve è tra di queste: 5′ posto nella categoria Industria meccanica. Lo studio (non sponsorizzato) ha preso in esame 2000 aziende ed è finalizzato ad analizzare l’aspetto economico e qualitativo delle aziende.

La ricerca ha usato l’innovativa metodologia “social listening” e ha utilizzato algoritmi e intelligenza artificiale (Ia): sono state individuati su tutto il web in lingua italiana (social media, blog, forum, portali, news, video) commenti in ambito cultura aziendale e carriera.

Tra le aziende selezionate: Adidas, Amazon, Apple Retail, Barilla, Enel, Epta, Ferrari, Generali, Google, Granarolo, Ikea, Intesa San Paolo, Lidl, Lamborghini, Mapei, Nespresso Italia, Philips, Pirelli, Saipem, Samsung e Unilever.

