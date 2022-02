Nuova penna a ilSaronno, benvenuta Alessia Sironi

x x

SARONNO – Da ieri, 7 febbraio, IlSaronno ha un membro in piùin redazione è Alessia Sironi, ha 23 anni e vive a Saronno. Le abbiamo chiesto di presentarsi e riportiamo le sue parole:

“Il giornalismo per me è uno stile di vita – esordisce – nel 2011 leggo ‘Quel giorno sulla Luna’, libro in cui Oriana Fallaci racconta dell’esperienza di aver assistito al lancio della missione Apollo 11 nel 1969, mi documento sulla sua carriera e, in questa e nel ritmo della vita della giornalista, vedo qualcosa di desiderabile per la mia. Pur non condividendo alcune opinioni della penna fiorentina, da quell’anno mi sono adoperata per avvicinarmi al giornalismo, e alla vita del giornalista, prendendo come paradigma questa professionista. La strada è ancora lunga, ma sono giovane, volonterosa, curiosa e tenace; mi impegnerò. Se non dovessi farcela alla maniera della Fallaci, ce la farò alla maniera di Alessia” concldue con ironia.

La nuova collaboratrice aggiunge: “La collaborazione con IlSaronno è la mia prima esperienza con una testata giornalistica, dunque mi trovo in una situazione comune a molti miei coetanei: sono senza esperienza. Nonostante questa ‘mancanza’, Sara Giudici e gli altri componenti della redazione si sono dimostrati disponibili ad accogliermi e a insegnarmi ‘chi è il giornalista e come opera’. Per questo li ringrazio”.

“Dopo lo stop forzato imposto dalla ripresa della pandemia tornano gli stagisti e i collaboratori in redazione – spiega la direttrice Sara Giudici – ci piace l’idea di collaborare con Alessia perchè volendo lavorare nel mondo del giornalismo ha deciso di dare un’occhiata in questo mondo partendo proprio dalla sua città e dalla cronaca locale. Siamo entusiasti, tutti in redazione, di fare questo percorso con lei”.

