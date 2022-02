x x

LIMBIATE – Loro sono Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza e sono i due funzionari del Programma Alimentare Mondiale (Pam) che rischiano di andare a processo a Roma in relazione alla morte dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio.

E’ trascorso quasi un anno da quel maledetto trasferimento del convoglio che accompagnava l’ambasciatore italiano da Goma a Rutshuru, località a nord di Goma dove era prevista la visita ad una scuola dello World Food Programme. In quell’imboscata, oltre al diplomatico italiano, originario di Limbiate, persero la vita anche il carabiniere della scorta Vincenzo Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo.

A quasi un anno dai fatti, la Procura di Roma ha chiuso le indagini (in stallo proprio per uno scontro con il Pam) e sta per procedere nei confronti dei due dipendenti della agenzia Onu, a cui si contesta il reato di omicidio colposo. Gli accertamenti avrebbero, infatti, appurato alcune omissioni fondamentali nell’organizzazione della missione del Pam del 22 febbraio 2021, una missione pericolosa, in quanto si prevedeva di percorrere una strada, la RN2, sulla quale, negli ultimi anni, vi erano stati almeno una ventina di conflitti a fuoco tra gruppi criminali ed esercito regolare. Questa situazione delicata richiedeva protocolli più elevati per programmare un viaggio in sicurezza, cosa che, in base alle indagini della Procura di Roma, non sarebbe avvenuta, trasformando il trasferimento in una tragedia.

