SARONNO – Sono stati ultimati gli interventi in Sala Vanelli? Il vento di lunedì ha creato dei problemi? Ed anche Aimo sta utilizzando la sala o sta avendo un danno dal non poterla utilizzare? Sono alcune delle domande che si ritrovano nell’interrogazione presentata ieri dal capogruppo della Lega Raffaele Fagioli nella speranza di fare un po’ di chiarezza sulla situazione della sala consiliare, inagibile ormai da un anno e sui relativi lavori urgenti di messa in sicurezza.

“I mesi trascorrono inesorabili e Sala Vanelli risulta sempre inagibile a causa delle vetrate dichiarate pericolanti dall’amministrazione Airoldi. Un impegno di spesa da 100.000 euro per un intervento definito urgente lo scorso 8 giugno ’21 ed oggi, ad otto mesi di distanza, abbiamo deciso di interrogare l’amministrazione – nella figura del sindaco Augusto Airoldi – per conoscere i tempi di un intervento che risulta aggiudicato a fine ottobre 2021 e fino ad oggi non ancora realizzato“.

Tante le domande: “Sarà colpa del Covid anche in questo caso? A cosa sono dovute questi mesi di attesa? Il locatario dell’Ex Seminario come sta utilizzando la struttura parzialmente inagibile? Il vento di lunedì 7 febbraio ha fatto cadere una o più lastre di vetro definite dall’amministrazione pericolanti ed a rischio caduta?”

In attesa delle risposte resta l’amarezza: “Queste ed altre domande sono state poste a questa amministrazione abilissima con i proclami e le promesse, un po’ scarsa quando si tratta di realizzare una qualsiasi opera, dalle luminarie natalizie alla nuova scuola Rodari”.

