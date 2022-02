x x

SOLARO – Se l’è cavata senza gravi conseguenze l’81enne solarese che ieri, martedì 8 febbraio, è stato vittima di un incidente stradale alle porte della Cascina Emanuela. Erano da poco passate le 17,30 quando l’uomo, senza il coinvolgimento di pedoni o altri mezzi, ha perso il controllo del proprio Ape car che si è ribaltato.

Sono subito accorsi in suo aiuto i residenti di via Rovereto e via Per Cascina Emanuela che hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale. Ad occuparsi del conducente è stato il personale dell’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella che l’ha portato all’ospedale di Garbagnate. La strada grazie al lavoro dei vigili del fuoco e della polizia locale è stata presto liberata.

