LIMBIATE – Preso uno “sporcaccione” alla Città Satellite, l’area ricreativa e parco giochi di Limbiate: tramite le telecamere della videosorveglianza è infatti riuscita a risalire all’identità della persona che da quelle parti aveva abbandonato alcuni sacchi con rifiuti domestici indifferenziati. Insomma, evidentemente non voleva rispettare le norme della differenziata e “per fare prima” aveva buttato tutto in quei sacchetti, non potendo lasciarli fuori casa ha quindi pensato bene di caricarli in auto, ed abbandonarli a margine di una strada a Città Satellite.

E’ stato dunque “pizzicato” dall’occhio elettronico ed ora la vigilanza urbana gli presenta il conto: l’uomo, originario del Marocco ed abitante poco fuori città, dovrà pagare una sanzione da 500 euro.

