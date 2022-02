x x

SARONNO – “Caro sindaco Airoldi, notiamo con piacere come abbia colto nel segno il nostro comunicato sull’esercizio provvisorio e la sciagura da lei paventata in caso di mancata approvazione del previsionale entro il 31 dicembre”.

Inizia così la nota di Raffaele Fagioli, capogruppo della Lega, che torna sul tema del bilancio di previsione che non è ancora stato portato in consiglio comunale per l’approvazione.

Si è addirittura scomodato ad indire una conferenza stampa per spiegare i motivi di tali ritardi, ma la “sciagura” rimane così come il fallimento dell’operato della sua amministrazione: il bilancio non è stato approvato entro i termini.

Peccato che, invece di recitare il mea culpa, abbia scelto la strada del più classico scaricabarile all’italiana: non è colpa della Giunta se abbiamo approvato un DUP zoppo e incompleto, è colpa dello stato che in finanziaria non ha mantenuto il “codicillo” che l’anno scorso aveva consentito di approvare le tariffe TARI successivamente al bilancio.

Bugie, incompetenza oppure scusa non richiesta colpa manifesta?

Altri comuni a noi vicini, ad esempio Origgio, e lontani, come Venezia e Livorno, hanno deliberato il previsionale in dicembre prima che il parlamento approvasse la finanziaria 2022: alieni o semplicemente bravi amministratori?

Un sindaco e sette assessori saronnesi hanno approvato il bilancio senza accorgersi della mancanza di 25 pagine nel DUP. Non hanno letto, o non hanno controllato, prima di deliberare uno degli atti fondamentali dell’anno?

Cari saronnesi, il sindaco utilizza argomentazioni inconsistenti per distrarre l’attenzione dai veri problemi, dagli errori e dall’incapacità amministrativa.