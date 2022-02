x x

Il parco del centro civico di Dal Pozzo intitolato a Norma Cossetto

CERIANO LAGHETTO – “Ci hanno fatto pensare, riflettere, emozionare. Abbiamo depositato alcune pietre con i loro pensieri, raccolti durante le lezioni di educazione civica. Le abbiamo deposte sotto il monumento, nel parco del centro civico di Dal Pozzo, che da oggi porterà il nome di “Norma Cossetto”. Un grazie di ai ragazzi delle scuole medie di Ceriano Laghetto, alle loro prof e al consiglio comunale dei ragazzi a delle ragazze. Con loro il futuro è in buone mani, mai più il male dovrà vincere sul bene. Per non dimenticare mai”. Così il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo, con il sindaco Roberto Crippa, per il Giorno del ricordo 2022.

Da Wikipedia:

Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Istituita con la legge 30 marzo 2004 numero 92, vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

10022022