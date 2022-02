x x

SARONNO – Saronnese mobilitato per le ricerche della 69enne di Nerviano scomparsa lunedì sera. L’unità di comando è stata allestita ad Uboldo dove hanno fatto base vigili del fuoco, mobilitati con uomini e mezzi a partire dall’elicottero, la protezione civile e tutte le professionalità mobilitate per l’emergenza.

Residenti chiamano all’Amministrazione: “Cosa state facendo per via Bergamo?”

Se l’è cavata con tanto spavento e nessuna conseguenza grave l’81enne che si è ribaltato con il suo Ape Car alla Cascina Emanuela.

Ex Isotta Fraschini, si parla del parco. Incontro in presenza e online martedì 15 febbraio.

Lu-ve Uboldo, bene gli affari e le condizioni di lavoro.

