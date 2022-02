x x

UBOLDO / CISLAGO – Per un infortunio domestico intervento oggi dell’ambulanza della Croce rossa di Legnano e dell’automedica da Como in via I maggio ad Uboldo; è stato soccorso un uomo di 64 anni, trasportato all’ospedale di Saronno, non è apparso in gravi condizioni.

Intervento di due ambulanze la scorsa notte alla periferia di Cislago la scorsa notte all’1.10 la segnalazione di un passante, riguardo alla presenza di un passante che stava male. Sono arrivate le autolettighe del Sos Uboldo e della Croce rossa che hanno soccorso un 34enne al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica; aveva insomma bevuto troppo. E’ stato trasferito all’ospedale di Saronno, non in grave condizioni; ed è stato trattenuto in osservazione il tempo necessario perchè si riprendesse. Il sinistro si è verificato sull’ex Varesina, in quel tratto via Battisti, alle porte dell’abitato del paese.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa in un intervento notturno sul territorio)

