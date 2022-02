x x

COGLIATE – Dare massima priorità alla riqualificazione e messa in sicurezza di via Piave.

È quanto ha chiesto la lista civica Uniti per Cogliate presentando una mozione da votare nella prossima seduta di Consiglio Comunale.

Secondo il gruppo di opposizione bisogna favorire la diminuzione degli incidenti stradali intervenendo sulla riduzione della velocità di auto e motocicli.

“Occorre un’operazione di riqualificazione del tratto ciclopedonale – sostengono i consiglieri Upc – uniformando il livello del marciapiede o installando cordoli e barriere di sicurezza e paletti di delimitazione, in modo tale da ridefinire la carreggiata stradale.”

“Un elemento da prevedere all’interno di una riqualificazione complessiva – ricorda il consigliere Paolo Bianchi – è quello del verde urbano che ricopre una funzione ecologica ed estetica, caratterizzandosi come forma di vero e proprio arredo urbano che impreziosisce lo spazio pubblico.”



“All’incrocio con via Monte Resegone e via delle Rose c’è una fermata dell’autobus su uno spazio sprovvisto di marciapiede. I cittadini, soprattutto studenti che vanno a scuola, sono costretti ad aspettare il pullman sull’erba a bordo strada. Occorre mettere in sicurezza il collegamento tra l’attraversamento pedonale e l’inizio di via delle Rose, valorizzando la fermata dell’autobus.”



“Abbiamo chiesto che venga predisposta una progettualità organica e complessiva – aggiunge il capogruppo Vincenzo Di Paolo – che tenga conto delle necessità dei residenti e delle realtà commerciali presenti e che possa individuare le soluzioni tecniche più adeguate.”

“In questa fase di rilancio degli investimenti – prosegue Di Paolo – la Giunta deve ricercare le risorse necessarie per un intervento risolutivo, anche valutando la partecipazione a specifici bandi e cercando di sfruttare le occasioni offerte dal Pnrr. È indispensabile poi mantenere un confronto costante con la Provincia, impegnandola a prevedere un’azione per quanto di sua competenza.”

