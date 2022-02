x x

UBOLDO / RESCALDINA – Riprendono oggi le ricerche di Concetta Lo Cicero, la 69enne di Nerviano della quale si sono perse le tracce nel tardo pomeriggio di lunedì. Ma perchè tutti la cercano attorno a Uboldo? Il suo cellulare si è collegato con una “cella”, un ripetitore, situato nella zona nord del paese, nella zona al confine con Rescaldina, ed una delle ipotesi è che si sia persa nei boschi.

Sin dalla serata dell’altro ieri vigili del fuoco e protezione civile hanno allestito un punto di coordinamento delle ricerche in un posteggio accanto a via Iv novembre.

Concetta Lo Cicero è la donna di Nerviano di cui non si hanno più notizia da l’altro ieri sera. L’ultima volta è stata vista, alle 18, all’ospedale di Castellanza. Ha 69 anni, soffre di Alzheimer e quindi potrebbe essere in stato confusionale. L’ultima volta che è stata vista indossava un giubbotto leopardato, leggings neri e stivali grigi, ed aveva una borsa blu.

