SARONNO – Un furgone rubato, con targa rubata e carico di pezzi d’auto quasi certamente di provenienza furtiva: è il risultato dell’operazione del comando di polizia locale di Saronno di martedì sera.

Tutto è iniziato intorno alle 21,30 quando gli agenti erano impegnati in un posto di controllo in via Piave. Gli agenti hanno ricevuto la segnalazione, dai portali posti all’ingresso della città, che il furgone in arrivo era privo di assicurazione. Immediatamente si sono posizionati per bloccare il mezzo ma il conducente ha premuto l’acceleratore e ha ignorato l’alt dei tutori dell’ordine. I vigili hanno seguito il furgone fino alla cascina Colombara. Raggiunta una zona defilata il mezzo ha inchiodato e le porte si sono spalancate. I due occupanti sono scesi e si sono dati alla fuga.

Gli agenti hanno recuperato il mezzo che è risultato essere stato rubato a Paderno Dugnano. Ma non solo. Aveva una targa rubata ad un altro furgone a Brescia. Ma la sorpresa è stata quando aprendo la parte posteriore hanno trovato diversi pezzi di auto quasi certamente di provenienza furtiva.

Gli agenti della polizia locale di Saronno hanno rintracciato il proprietario del mezzo e quello delle targhe e potranno ritirare entrambi presentando al comando di piazza Repubblica.

