x x

UBOLDO – Continuano le ricerche di Concetta Lo Cicero, la donna di 69 anni scomparsa lo scorso lunedì pomeriggio. Nella giornata di oggi la protezione civile del comune di Uboldo ed i vigili del fuoco hanno proseguito le ricerche, ma invano: della donna non vi è ancora alcuna traccia.

Concetta Lo Cicero è la donna di Nerviano di cui non si hanno più notizia da l’altro ieri sera. L’ultima volta è stata vista, alle 18, all’ospedale di Castellanza. Ha 69 anni, soffre di Alzheimer e quindi potrebbe essere in stato confusionale. L’ultima volta che è stata vista indossava un giubbotto leopardato, leggings neri e stivali grigi, ed aveva una borsa blu.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

10022022