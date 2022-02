x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione in merito ai lavori in corso in via Roma.

E’ iniziata questa settimana la potatura dei bagolari di via Roma, completata la quale verranno sistemate entro primavera anche le aiuole, ultimo tassello dell’importante riqualificazione avviata dall’Amministrazione comunale in questa arteria stradale che porta al centro della città e alla più importanti strutture sportive cittadine. Il primo tratto della via interessato dalla potatura è quello compreso tra le vie Guaragna e Manzoni.

Nel giro di un mese tutti i bagolari presenti, sin oltre la chiesa Regina Pacis, saranno oggetto di un corretto intervento di potatura. Si potrà quindi procedere all’abbellimento, con cespugli fioriti e verde, delle nuove aiuole ottenute dall’intervento di riqualificazione stradale completato lo scorso settembre. “Entro la primavera potremo vedere l’opera terminata in ogni sua parte – commenta l’assessore al Verde e alla Mobilità, Franco Casali – Un’opera che ha portato alla completa riqualificazione di via Roma con la realizzazione di una pista ciclabile ampia, sicura e con fondo drenante, alla messa in sicurezza dei marciapiedi, all’introduzione di semafori intelligenti per ridurre le code e attrezzati per non vedenti, e di partenza anticipata per l’attraversamento di pedoni e ciclisti.



Con la potatura dei bagolari ed il completamento delle aiuole, possiamo dire di aver restituito una nuova vita e dignità ad una via fondamentale della città”.

(foto archivio)