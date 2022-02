x x

SARONNO – Per proteggersi dal freddo, è allestito un improvvisato giaciglio nel vano bancomat di un istituto di credito nel centro storico: la luce sempre accesa, il calore emanato dalle apparecchiature elettroniche hanno spinto un senza tetto a collocarli in quel luogo inusuale, per trascorrere la notte. E’ stato notato da passanti, la sua presenza d’altronde non poteva passare inosservata. Chi c’è si è avvinato ed ha provato ad offrire aiuto, qualche euro per un pasto caldo. Succede anche questo nel centro storico, in questi giorno o meglio queste notti in cui la temperatura è ancora particolarmente rigida, scendendo anche attorno agli zero gradi.

Per chi non sa dove andare Casa di Marta, la struttura delle onlus che si trova in via Petrarca, in collaborazione con il Comune ha allestito un temporaneo dormitorio, cercando poi di fare “correre voce” in modo che gli interessanti ne sia informati: è una iniziativa che sta ottenendo buoni riscontri. Un po’ alla volta, i letti hanno iniziato a riempirsi, proprio come speravano i volontari.

Nei giorni scorsi era stata segnalata la presenza di senza tetto anche all’interno dell’ospedale di piazzale Borella.

(foto: un clochard nel centro storico, e sotto il dormitorio temporaneo allestito a Casa di Marta)

10022022