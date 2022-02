x x

MARNATE – L’allarme è scattato oggi alle 18.30 alla periferia di Marnate, nella zona di via Po’. Per cause da accertarsi un’area boschiva è interessata da un incendio. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco delle sedi di Busto Arsizio-Gallarate, Tradate e Varese con tre fuoristrada dotati di modulo antincendio e due autopompe. Le fiamme sono estese su due fronti. Sono in arrivo anche i volontari Aib, l’anti-incendio.

Per la giornata di oggi 11 febbraio è previsto un progressivo rinforzo dei venti settentrionali sui settori alpini e prealpini anche a carattere di foehn, con successivo parziale coinvolgimento della pianura occidentale fino in nottata. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia. Dicono dal meteo: “Si sottolinea quindi che, per la giornata di oggi e per la mattinata di domani, le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale restano tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce. Dal pomeriggio di domani 12 febbraio, in conseguenza della riduzione della ventilazione, è previsto un generale ritorno a condizioni più umide con conseguente diminuzione del grado di pericolo”.

Nei giorni scorsi ad ardere sono stati i boschi delle Groane.

11022022