SARONNO/ SARONNESE – Vasta scelta di appuntamenti questo fine settimana! Dal teatro per i tutti i gusti ai sapori mediterranei proposti a villa Necchi Campiglio nel cuore di Milano.

Venerdì 11 Febbraio

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena lo spettacolo “Oblivion Rhapsody” di e con gli Oblivion (in foto) per la regia di Giorgio Gallione. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

BOLLATE – Alle 21, al teatro comunale in piazza Della Resistenza, la compagnia “Eccentrici Dadarò” propone lo spettacolo “Revolutionary road” tratto dall’omonimo romando di Richard Yates. Per informazioni e prenotazioni sito internet www.labollateteatro.it.

Sabato 12 Febbraio

ROVELLASCA – Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, alla biblioteca civica in via Edmondo de Amicis 1, verrà organizzato il laboratorio ludico “Let’s play” per bambini dai 10 anni in su. Maggiori informazioni al numero 0296961844.

MILANO – Torna l’appuntamento con “Agrumi” nella prestigiosa villa Necchi Campiglio nel cuore del capoluogo lombardo. La manifestazione giunta alla sua decima edizione propone una ricca esposizione che permetterà ai visitatori di conoscere un patrimonio di biodiversità tipica dei paesaggi mediterranei. Per info e costi si può consultare il sito internet www.faiagrumi.it.

MILANO – Ha aperto da qualche giorno la mostra fotografica dell’artista americano Joel Meyerowitz, alla Leica Galerie Milano in via Giuseppe Mengoni 4. Orari dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 con ingresso libero, informazioni al numero 0289095156.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta, va in scena “Le verità di Bakersfield” con Marina Massironi e Giovanni Franzoni. Prenotazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it, si replica domenica alle 15.30.

ASSAGO – Debutta il musical “Grease” al teatro Repower per la regia di Saverio Marconi. Maggiori informazioni al sito internet www.grease.musical.it.

Domenica 13 Febbraio

SARONNO – Tornano le visite guidate al santuario della beata vergine dei miracoli, le guide volontarie illustreranno la storia e le meravigliose opere architettoniche e artistiche del santuario. Primo turno di visita alle 15, secondo turno alle 15.30 (della durata entrambi di due ore). Informazioni al numero 029603027.

SARONNO – Alle 16, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15, l’associazione Paolo Maruti onlus propone la rassegna “Nel cuore dell’arte” con lo scrittore ed esperto d’arte Luca Frigerio, titolo dell’incontro “Il Raffaello perduto di Milano”. Informazioni al sito www.associazionemaruti.it.

SARONNO – Alle 16, nella cornice storica di villa Gianetti di via Roma, incontro con il professor Sergio Beato dal titolo “Conoscere Saronno tra ottocento e novecento”: un ciclo di incontri per approfondire le tipologie architettoniche presenti in città.

SARONNO – Ultimo giorno per visitare la mostra “Dario Brevi – Lo spettacolo della natura” promossa dall’associazione Helianto e Artigianarte ed allestita nel foyer del teatro Pasta di via I Maggio. Informazioni al sito internet www.helianto.it.

MILANO – Al teatro Strehler l’attore Massimo Popolizio porta in scena “M il figlio del secolo” dal romanzo di Antonio Scurati dedicato alla ricostruzione dell’ascesa di Mussolini. Info, prenotazioni ed orari al sito internet www.piccoloteatro.org.