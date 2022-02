x x

MILANO – Da oggi è possibile non indossare più le mascherine all’aperto, ma solo se non ci sono assembramenti perchè in quel caso non indossandola si verrebbe comunque sanzionati, e le multe sono sempre molto salate. Dalla giornata odierna è anche prevista la riapertura delle discoteche. Questi alcuni dei provvedimenti presi dal Governo: i nuovi casi di contagi da coronavirus, anche zona, rimangono numerosi ma si è tenuto conto della situazione negli ospedali, dove i ricoveri non sono neppure lontanamente paragonabili ai numeri dell’anno scorso, e del buon andamento della campagna vaccinale, anche per la terza dose.

Attenzione però: l’uso della mascherina contro i contagi da coronavirus resta obbligatorio al chiuso (almeno sino al 31 marzo,o nel frattempo si valuterà) mentre se ci si trova all’aperto bisognerà in ogni caso portarla sempre con sè, ed essere pronti ad insossarla in situazioni di folla o assembramento.

Resta confermato l’uso del green pass per accedere ai locali.

