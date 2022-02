x x

GERENZANO / UBOLDO – Anche se della donna non sono state trovare tracce nella zona, la decisione è di proseguire anche questa notte le sue ricerche: lo hanno stabilito vigili del fuoco e protezione civile che ormai da giorni stanno ispezionando boschi e campagne fra Uboldo, Rescaldina, Gerenzano ed Origgio in cerca di Concetta Lo Cicero, la 69enne di Nerviano, affetta da Alzheimer, che non si pensa possa trovarsi nella zona.

A Gerenzano l’ultimo contatto con la cella telefonica

I tecnici hanno intanto localizzato il possibile luogo da dove per l’ultima volta, probabilmente prima di scaricarsi, il telefonino della donna si è collegato con un ripetitore: si tratterebbe dell’area boschiva attorno alla gerenzanse via Lepetit.

Concetta Lo Cicero è la donna di Nerviano di cui non si hanno più notizia da l’altro ieri sera. L’ultima volta è stata vista, alle 18, all’ospedale di Castellanza. Ha 69 anni, soffre di Alzheimer e quindi potrebbe essere in stato confusionale. L’ultima volta che è stata vista indossava un giubbotto leopardato, leggings neri e stivali grigi, ed aveva una borsa blu.

