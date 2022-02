x x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della consigliera comunale Marisa Rimoldi (lista Cartabia Sindaco) in merito alla giornata del Ricordo.

Con grande rammarico prendo atto che la nostra amministrazione comunale ha ricordato la tragedia delle Foibe limitandosi a pubblicare sulla pagina Faceboook del comune di Cislago.

Ancora oggi assistiamo ad episodi di negazionismo o disinteresse su quanto accaduto in Istria verso la fine della seconda guerra mondiale.

La tragedia che ha coinvolto i nostri connazionali deve invece essere oggetto di studio e di approfondimento condiviso da ogni fazione politica dal momento che ha visto il genocidio di migliaia di nostri connazionali per l’unica colpa di essere italiani.

L’amministrazione comunale e nello specifico l’assessore alla cultura invece non hanno ritenuto opportuno Commemorare il ricordo di questi Martiri: nessuna manifestazione, nessun intervento pubblico, nè tantomeno alcuna dichiarazione ufficiale.

Vorrei ricordare all’assessore Codignoni che solo con una conoscenza a 360 gradi si accresce la cultura e che tutte le persecuzioni sono importanti allo stesso modo ed ugualmente devono essere ricordate.

Speranzosa che tale dimenticanza (o disinteresse?) sia conseguenza del fatto che sia venuto meno solo il “tempo” operativo e non la volontà propongo alla nostra amministrazione di creare uno spazio all’interno della biblioteca comunale dedicato a tutte le persecuzioni che hanno coinvolto i nostri connazionali il secolo scorso, senza fare distinzione alcuna dal momento che tutti i genocidi sono pagine brutte della storia che però non possono essere dimenticate e vanno ricordati alla stessa maniera.

