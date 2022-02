x x

SARONNO – “I gesti valgono più di mille parole e neache quelle ci sono state”. E’ l’amara chiosa dell’intervento del consigliere comunale Gianpietro Guaglianone commentando la cerimonia del Giorno del Ricordo che si è tenuta ieri pomeriggio in piazza Santuario.

Il 10 febbraio ho partecipato alla commemorazione organizzata dal comune al cippo accanto a Palazzo Insubria.

Giorno del Ricordo che faticosamente è diventata una ricorrenza nazionale, si fa memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe per mano dei partigiani titini e tutti gli esuili di Istria, Fiume e Dalmazia che dovettero lasciare le loro terre perchè italiani vollero restare. Davanti alle autorità militari, al gonfalone del Comune di Saronno, le associazioni d’arma ed alcuni consiglieri comunali, il sindaco di Saronno Augusto Airoldi ha presenziato senza indossare la fascia tricolore che invece poi ha messo per la messa. Ma non solo. Non c’è stato nessun discorso, tantomeno l’inno nazionale.

Un affronto, in un momento ufficiale, non solo ai saronnesi e in particolare a chi nelle proprie famiglie ha vissuto questa tragedia che per tanti anni è stata dimenticata volutamente. I gesti valgono più di mille parole. Parole che comunque dal sindaco non sono arrivate.

Immagino che se fosse stato presente il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che in passato su questi temi tanto ha fatto e detto mai avrebbe permesso un tale affronto a Saronno. Spero nelle prossime ore non arrivi l’ennesimo comunicato ritardatario con le parole del sindaco o peggio ancora con imbarazzanti scuse su cerimonie private a causa covid. Mi aspetto solo una dichiarazione : “Mi scuso”.

(per le foto si ringrazia Piero da Saronno)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn