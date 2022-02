x x

SARONNO – COGLIATE – CERIANO LAGHETTO – Movimentato episodio stamattina intorno alle 11 nella città degli amaretti dove una Bmw ha colpito e danneggiato un auto del comando di polizia locale in via Boccaccio alla cascina Colombara.

La vettura era inseguita da una pattuglia di carabinieri per aver forzato un posto di blocco nella vicina Brianza. Dopo aver colpito l’auto della polizia locale, la Kona, ha proseguito la sua corsa tornando in direzione delle Groane.

Probabilmente pratico della zona il conducente ha proseguito ad alta velocità fino alle porte dell’area verde al confine tra Ceriano Laghetto e Cogliate. Fermata la vettura è sceso di corsa e si è dato alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce. I militari hanno preso in consegna l’auto che risulta senza assicurazione e sui cui sono in corso gli accertamenti del caso.

Per la vettura saronnese i danni sono limiti allo specchietto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn