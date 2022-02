x x

SARONNO – Mondo politico saronnese in subbuglio per la concreta possibilità che il prossimo consiglio comunale (verosimilmente quello per l’approvazione del bilancio di previsione) si tenga in presenza. La città degli amaretti è rimasta una delle poche nel comprensorio a non aver mai tenuto una seduta in presenza dopo quella dell’insedimento nell’ottobre 2020.

La causa? Le norme anticovid ma anche l’indisponibilità di Sala Vanelli la sede dell’assemblea cittadina a Palazzo Insubria in viale Santuario alle prese con un intervento urgente di manutenzione delle vetrate necessario, oltre che per la messa in sicurezza (si è parlato di un rischio caduta) anche per poterle aprire ed aereggiare il locale.

Ieri però la notizia che il cantiere sia ultimato, compreso il collaudo, e che quindi si possa tornare a fare i consigli in presenza. Una circostanza che ha subito fatto il giro del mondo politico saronnese provato dalle difficoltà dei consigli comunali in streaming. Certo saranno necessari degli accorgimenti sul fronte del rispetto delle norme anticovid (a partire dalle mascherine e dal controllo di temperatura) ma è difficole pensare che l’Amministrazione, dopo che i consigli in presenza sono stati richiesti e auspicati da più parti anche nella coalizione Airoldi, possa scegliere di rinunciare alla modalità in presenza.

D’altra parte l’intervento di manutezione ha reso la sala offlimits per oltre un anno ed è difficile pensare che non si sia pronti ad un ritorno in presenza anche alla luce delle polemiche che l’autunno scorso hanno interessanto l’intervento e la sua durata.

Non solo. Al momento il consiglio comunale è decisamente sotto i riflettori: la prossima seduta sarà la prima deliberativa dall’uscita di Obiettivo Saronno dalla maggioranza e quindi con una maggioranza di 13 a 12.

