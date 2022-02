x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno relativo ai nuovi acquisiti finanziamenti per lo skate park di via Leonardo da Vinci.

L’Amministrazione Airoldi si è aggiudicata il bando regionale che prevede la realizzazione di aree attrezzate per lo sport all’aperto (campi o parchi gioco, spazi per il fitness, ecc.): serviranno a riqualificare e rigenerare la struttura dello skate park di via Leonardo da Vinci, al quartiere Matteotti.

Regione Lombardia ha ritenuto il progetto saronnese idoneo ai requisiti richiesti dal bando, assegnando così un contributo di 130.000 euro, a cui il Comune aggiungerà altri 30.000 euro attraverso uno stanziamento che verrà previsto in questo bilancio di previsione 2022.

Il progetto realizzato dall’Amministrazione comunale è di grande impatto ed è stato redatto grazie alle proposte della neonata associazione locale “The Other Side”, composta da giovani saronnesi.



Lo skate park rigenerato e riprogettato risponderà ai criteri di ampia fruibilità e di sicurezza: lo scopo è sì quello di riqualificare l’impianto sportivo ma anche l’intera area del parco che lo contiene, che verrà abbellita con nuove piante, graffiti e murales, per consentirne la più ampia fruizione sportiva, sociale ed aggregativa per i cittadini del quartiere Matteotti, di Saronno e del saronnese.

Saranno dunque sistemati la pavimentazione, i rialzi, i muretti e i cordoli della struttura esistente per renderla rispondente alle esigenze degli sportivi più qualificati, ma nel contempo verrà realizzato anche un nuovo impianto più semplice e con pendenze minori che consentirà la fruizione ai principianti e alle persone disabili in carrozzina.

