La campionessa olimpica è appena tornata da Pechino

MALPENSA – Il saronnese Vittorio Vennari, della Guardia di finanza e che fa servizio all’aeroporto di Malpensa, ha avuto nelle scorse ore la possibilità di dare il ben tornata in Italia alla campionassa olimpica Stefania Constantini, appena atterrata con il volo da Pechino, dopo avere vinto l’oro alle Olimpiadi nel misto del curling. Stefania, grazie agli exploit sul ghiaccio suoi e del compagno di squadra Amos Mosaner (rimasto in Cina per le gare maschili), ha davvero conquistato tutti gli italiani, che con grande entusiasmo hanno nei giorni scorsi seguito il torneo olimpico del curling, nel quale la Constantini e Mosaner hanno vinto tutte le gare disputate.

Con la medaglia d’oro al collo, Stefania ha ricevuto i complimenti di Vennari, e di tutti i presenti, e non è mancato lo scatto ricordo.

(foto: il saronnese Vittorio Vennari con la campionessa olimpica Stefania Constantini appena rientrata da Pechino in Cina)

