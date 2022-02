x x

CERIANO LAGHETTO – Il Dal Pozzo è pronto alla ripartenza, domenica, del campionato di calcio di Terza categoria; e non mancano le novità.

“Era il 5 dicembre 2021 quando chiudemmo il girone d’andata. Due mesi e otto giorni dopo rieccoci ad assaporare finalmente il brivido dei giorni pre-partita. Settanta giorni senza partite ufficiali equivalgono ad una sosta decisamente lunga, più vicina a quella estiva rispetto alle consuete soste invernali. La cosa a noi va ovviamente bene, considerato il non entusiasmante, per usare un eufemismo, girone di andata – riepilogano i dirigenti gialloverdi – Abbiamo usato questi due mesi abbondanti per smaltire le scorie negative e per rinverdire un ritrovato entusiasmo. Entusiasmo che deriva principalmente dall’esserci, dall’esistere come progetto, dall’essere riconosciuti dai tesserati, dai soci e dai nostri spasimanti come punto di riferimento. Punto di riferimento più che mai necessario in un periodo burrascoso come quello che stiamo vivendo”.

Proseguono dal Dal Pozzo: “Ci sarà il tempo per rilanciare gli obiettivi, gli orizzonti e quant’altro, al momento ci preme dirvi tre semplici cose: abbiamo nuove sciarpe, nuovi cappellini, e altro ancora. Tra non molto arriveranno anche le tanto desiderate nuove maglie griffate Rage Sport. Nei prossimi giorni vi daremo qualche info in più, per ora l’invito è il solito: recarvi alle partite e sostenere il progetto dal vivo, ricordiamo anche il tesseramento, base solida del nostro progetto, cerchiare in triplo tratto rosso la data del 27 febbraio. Sarà la domenica in cui ricorderemo Guccio, e il calendario ha voluto coincidesse proprio con il derby di ritorno con l’Origgio. Non crediamo sia necessario spendere altre parole. Domenica intanto tutti allo stadio! Giochiamo nel campo di casa, fischio di inizio alle 15, via Corelli a Limbiate. Giocheremo proprio contro il Limbiate contro cui all’andata perdemmo 3-2, è quindi una sorta di derby territoriale, ma quello che più importa è il ritorno in campo e sugli spalti. Il campo apre come al solito un’oretta prima della partita. Accorrere numerosi e rumorosi”.

