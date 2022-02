x x

GERENZANO – Stai cercando un gruppo di persone per camminare in compagnia a Gerenzano? Non sai dove andare e non conosci i parchi e i percorsi nella nostra zona? Vuoi passare qualche ora in mezzo alla natura, camminando? Non sei allenata o allenato ma vuoi cominciare a camminare? Sabato 12 febbraio alle 15.30 all’auditorium comunale “Giuseppe Verdi” di via Manzoni a Gerenzano ci sarà la presentazione del Gruppo “Camminare insieme… a Saronno” , che dunque ora approda anche a Gerenzano.

L’accesso è libero a tutti ma per prendere parte all’incontro è obbligatorio il green pass rafforzato e l’uso della mascherina; l’iniziativa è promossa dall’Amministrazione civica gerenzanese

