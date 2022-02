x x

SARONNO – Arriva rapidamente la replica della Lega saronnese alla dura presa di posizione del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli in merito alla sua assenza alla celebrazione delle giornata del ricordo a Saronno.

Egregio Sig. Presidente del Consiglio Comunale Avvocato Pierluigi Gilli, Sindaco Emerito

Il consigliere Raffaele Fagioli è senz’altro pronto a ritirare quella che Lei definisce “infondata illazione”, derivata da una lettura politico-amministrativa della vicenda e non certo volta a screditare la sua persona.

Fa piacere che Lei abbia scritto una nota su Facebook a riguardo del Giorno del Ricordo, ma non è questo il punto della critica mossa nei confronti dell’amministrazione. Un consigliere comunale non è tenuto a frequentare i social per reperire informazioni ufficiali inerenti comunicazioni istituzionali.

Lei abbia la cortesia di spiegare al consiglio comunale, ma prima ancora ai cittadini saronnesi, per quale ragione, ben consapevole di una sua prevista e programmata assenza, non si è premurato di invitare i consiglieri comunali alla celebrazione ufficiale e tanto meno si è premurato di farsi sostituire dal vice presidente o da una rappresentanza di consiglieri così come previsto dal regolamento del consiglio.

12022022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn