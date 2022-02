x x

Prosegue il potenziamento dello staff comunale

CERIANO LAGHETTO – Ha preso servizio il nuovo comandante della polizia locale, Claudio Cardea. Il nuovo responsabile proviene dal comando di Verano Brianza, dove ha ricoperto lo stesso ruolo per diversi anni, dopo essere stato vicecomandante a Bovisio Masciago e prima ancora agente a Limbiate.

Con l’inserimento del nuovo comandante di polizia locale si va completando un percorso di rinnovamento e rafforzamento di tutti gli Uffici comunali.

In particolare solo negli ultimi due mesi, sono entrate in servizio Katia Lazzarini all’Ufficio Tributi, Eleonora Ventura all’ufficio segreteria e scuola, Sonia Varsallona all’ufficio cultura e Sara Muscariello, nuova assistente sociale.

“Con l’ingresso di nuove figure professionali in diversi settori del Comune, andiamo a riorganizzare la struttura operativa del Municipio, per essere sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle nuove regole che guidano la pubblica amministrazione” commenta l’assessore comunale al Personale, Dante Cattaneo. “Sono particolarmente contento di vedere l’ingresso di persone giovani e preparate in diversi uffici comunali, ingresso favorito da una oculata valutazione riguardo le necessità di personale dopo il congedo di alcune figure che per anni hanno collaborato in modo positivo con la nostra Amministrazione. Sono assolutamente convinto che questo rinnovamento darà un impulso importante al miglioramento dei servizi – aggiunge il sindaco Roberto Crippa – Allo stesso modo diamo il benvenuto al nuovo Comandante, persona dalla lunga esperienza che saprà certamente lavorare bene sul territorio insieme agli operatori già in servizio, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini di Ceriano Laghetto”.

Infine, il Comune di Ceriano Laghetto ha bandito un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. La figura professionale ricercata svolgerà tutte le funzioni afferenti alla categoria C1, nell’ambito del Servizio al Territorio. Il bando si può trovare a questo link: http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=2042

12022022