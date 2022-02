x x

SARONNO – Prendono il via domani pomeriggio, a Villa Gianetti in via Roma alle 16.30, gli incontri del ciclo “Conoscere Saronno tra Ottocento e Novecento”, organizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito di un bando di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Città crocevia di storie, memorie e tradizioni diverse

Al centro dei tre appuntamenti il territorio di Saronno, che è stato crocevia di storie, memorie e tradizioni diverse e complementari, luogo di transito di persone ed esperienze eterogenee. L’intento di questo progetto è quello di recuperare una memoria condivisa relativa all’evoluzione della città da borgo agricolo a città industriale, e a fatti storici realmente accaduti. Relatore è il professor Sergio Beato, storico dell’arte:

– 13 febbraio: eclettismo e modernità

– 27 febbraio: sviluppo industriale

– 13 marzo: edilizia popolare

