x x

SARONNO – Molti gli appuntamenti dei prossimi giorni al Museo della ceramica Gianetti di via Carcano a Saronno.

Giornata nazionale del gatto

Il 17 febbraio verrà organizzata una serata a tema per la Giornata nazionale del gatto. L’evento è a ingresso gratuito con prenotazione e i partecipanti sono liberi di portare qualcosa da condividere che sia in linea con il tema: una foto, un video, delle poesie… diamo spazio alla creatività. Questa serata è in collaborazione con il museo dell’illustrazione di Saronno e L’asilo con i baffi, i quali illustreranno rispettivamente dei tarocchi raffiguranti dei felini e il lavoro dietro la realtà di volontariato volto per i gattini abbandonati. Con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Uzupis, le Letture del martedì e gli Amici di Saronno.

San Valentino

Per San Valentino regala un’esperienza a chi ama la cultura! “Regala un voucher per partecipare ai corsi e laboratori organizzati dal museo per quest’anno! Scegli il corso tra quelli messi in programma, poi vieni in museo per ritirare il voucher” il suggerimento dei responsabili museali.

Carnevale al museo

Sabato 26 ci sarà il laboratorio per bambini in vista del carnevale, dove i più piccoli potranno sperimentare l’argilla e i colori per realizzare la propria maschera di carnevale!

Corso base di ceramica

A partire da sabato 26 febbraio fino a sabato 19 marzo per gli adulti ci sarà il corso di ceramica base, gli incontri saranno la mattina dalle 10 alle 12:30. Durante gli incontri si realizzeranno degli oggetti semplici per poter apprendere le tecniche base di lavorazione dell’argilla.

Coffee break sesta edizione

Le iscrizioni per il Concorso CoffeeBreak.Museum sono state aperte il mese scorso e la scadenza del bando è il 31 marzo. Il concorso è rivolto ad artisti che operano con la ceramica, totalmente o in parte; ogni artista iscritto al concorso avrà la possibilità di partecipare ad una selezione, durante la quale verranno prese in esame le produzioni e il percorso artistico.

Ready to read

Per tutto il periodo di febbraio saranno aperte le iscrizioni per partecipare al progetto Ready to read: un’iniziativa sul territorio di Saronno per avvicinare i giovani al mondo della lettura. Il Museo offre la possibilità di partecipare a una formazione gratuita, rivolta a ragazzi tra i 19 e i 25 anni, al fine di realizzare un concorso artistico. Scadenza bando per Servizio Civile Universale prorogato al 9 marzo 2022.

Tutte le informazioni dettaglite sui social e sul sito dell’ente museale.

12022022