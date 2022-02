x x

RESCALDINA – Nuova batosta per l’occupazione nella zona del Saronnese: la multinazionale americana Emerson ha annunciato di voler chiudere l’ex Raimondi di Rescaldina, dove produce valvole, e la produzione sarà spostata fra Germania ed Indonesia. Da definire le tempistiche ma la strada sembra ormai tracciata.

Se alla Gianetti ruote, storica azienda saronnese con stabilimento a Ceriano Laghetto, nei mesi scorsi avevano perso il posto 152 persone; in queato caso si profilano 125 licenziamenti. La fabbrica si trova in via Castellanza: la direzione ha incontrato le rappresentanze sindacali per fare conoscere l’intenzione di procedere alla delocalizzazione. Motivando il tutto dall’elevato costo della manodopera in Italia, il costo dell’energia e la logistica poco conveniente.

A Rescaldina la Raimondi è una vera istituzione: nata ai primi del secolo scorso, il fondatore era stato Carlo Raimondi; dal quale aveva preso il testimone il figlio Donato, peraltro sindaco di Rescaldina fra il 1999 ed il 2009. Da un decennio l’azienda è della Emerson, società statunitense.

(foto: lavoratori ex Raimondi in presidio con i loro rappresentanti sindacali)

