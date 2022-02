x x

SARONNO – Silvia Mazzola e Mariassunta Miglino per l’iniziativa “Gli Argonauti”, promossa dall’Associazione Arcadia, hanno incontrato Claudio Cattaneo, referente territoriale per la Raccolta del Farmaco che si tiene dall’8 al 14 febbraio e vede il coinvolgimento di 5000 farmacie e 1800 realtà assistenziali sul territorio nazionale.

Delle 145 farmacie della provincia dì Varese, 7 sono a Saronno: Forni, Comunale 1 e 2, Farmacia Nuova, Santa Maria, San Marco, Sorriso. Lo scopo di questa giornata, che quest’anno è arrivata alla 22^ edizione, è quello di contrastare la povertà sanitaria, sensibilizzando ciascuno a farsi carico di una parte di difficoltà di quanti, sempre di più soprattutto per il lungo periodo di pandemia, sono in situazioni di grande disagio economico che è causa di rinuncia alla cura.

Claudio Cattaneo ha raccontato l’organizzazione della Giornata del Farmaco indicando le realtà assistenziali territoriali convenzionate col Banco Farmaceutico a cui verranno destinati i farmaci raccolti. Tra le altre, nella nostra zona: Casa dì Marta, Ozanam, CLS, Maria Lattuada, Caritas.

Nel 2021 sono state 600mila in Italia le persone che hanno richiesto aiuto in Italia alle realtà assistenziali, 163mila in più rispetto all’anno precedente. Il valore dei farmaci raccolti nel 2021 è di 3.640.286 euro. Oltre alla raccolta dei farmaci da banco, in due farmacie della zona è inoltre possibile anche raccogliere farmaci validi, in confezioni integre e non scadute che sotto la responsabilità delle farmacie stesse verranno destinati a enti riconosciuti.

