x x

VENIANO – Domenica 13 febbraio il Veniano ha ospitato il Misinto nella sfida valida per la seconda categoria lombarda.

Nel primo tempo è il Veniano a tenere il gioco mentre gli ospiti provano a tenere la porta inviolata, al 25′ da schema su punizione il Veniano passa in vantaggio e fissa il punteggio sull’ 1-0. I padroni di casa continuano a pressare gli avversari e a pochi minuti dallo scadere trovano la rete del raddoppio con un tiro che si insacca all’angolino, 2-0.

Nella ripresa gli ospiti provano a riaprire il match in tutti modi, prima con un’azione personale conclusa con un tiro stampato sulla traversa, in seguito su calcio di punizione sono ancora una volta i legni ad impedire al Misinto di rientrare in partita. I padroni di casa nel finale controllano il match concludendo la sfida sul punteggio di 2-0.

Asd Veniano – Misinto 2-0

ASD VENIANO: Di Marco, Corti, Girola, Greco (st. Cattaneo), Marinoni, Borghi, Pozzobon (st. Berlusconi), Sanfilippo (st. Candolini), Marzella, Pellicorio, Di Noto. A disposizione: Martinelli, Seydi, Pontini, , Conte, Ronchetti, Rodigari. All: Porro Daniele

MISINTO: Bordonali, Spoleti, Mazzeo, Catini, Franzoni, Anzani, Bertazzoli, Peverelli, Lemos Rua, Oddo, Marianello. A disposizione: Ciacco, Folla, Garziano, Guerreschi. All: Vago Mario

13022022

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn