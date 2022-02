x x

LIMBIATE – Va al Limbiate il derby di Terza categoria contro il Dal Pozzo, al centro sportivo limbiatese di via Corelli che è la “casa” dei gialloverdi: a decidere l’incontro la rete al 27′ della formazione ospite, su una rapida ripartenza di Busso. Il tutto dopo che nel primo tempo, al 36′, la formazione di casa si era fatta parare un calcio di rigore, dopo un atterramento di Schembri in area di rigore, ma il penalty calciato da Riccardi era stato respinto dal portiere, e poi lo stesso Riccardi e Mura non erano riusciti a intervenire sulla ribattuta.

Per il Dal Pozzo proteso in avanti in cerca del pareggio al 32′ l’espulsione di Daga per doppia ammonizione e poi cartellino rosso anche per un giocatore ospiti: si finisce dunque 10 contro 10 e con il risultato che non cambia. Per il Dal Pozzo c’erano Arrighi, Mura, Osculati (capitano), Daga, Algeri, Sartorio, Schembri, Riccardi, Pertile, Dezio, Borghi. A disposizione Barzanò, Carenza, Manconi, Cusato, Pirotta, Menozzi, Raphael, Ndao Saliou.

Dal Pozzo-Limbiate 0-1

(foto pagina Fb Dal Pozzo: il saluto dei giocatori di casa ai tifosi al termine del match)

13022022