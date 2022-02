x x

RHO – Pareggio in extremis per l’Ardor Lazzate contro la Rhodense sempre più in piena zona playout e che necessitava di una vittoria per accorciare su Base e Calvairate.

A partire forte sono i padroni di casa che dopo 2’ aprono le danze con il giovanissimo Dilernia alla quarta marcatura in campionato, Lazzate che non ci sta e cerca senza successo il pareggio.

Rete dell’1-1 che arriverà soltanto nel finale di gara, al 42’ della ripresa, con il solito Berberi.

Risultati 21° giornata: Rhodense – Ardor Lazzate 1–1; Acc. Pavese – Calvairate 1-1; Base 96 – Vogherese 3-4; Gavirate – Castanese 1-0; Pavia – Verbano 0-0; Settimo Milanese – Varzi 2–0; Varesina – Sestese 1-1; Vergiatese – Club Milano 1-2.

Rhodense – Ardor Lazzate 1–1

RHDENSE: Tabaglio, Messaoudi (41’ st Mari), Formato, Romanò, Zanus, Galbiati, Malvestiti, Di Noto, Gentile (44’ st Miculi), Dilernia (35’ st Fadda), Campus. A disposizione: Mantovani, Degiorgio, Mari, Borghetti, Miculi, Fadda, Schingo, Semati, Belbusti. All.: Raspelli.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Sandrini (24’ st Torin), D’onofrio (28’ st Cavalcante), Baldan, Raimondo (24’ st D’astoli), Fossati,, Bertani, Pedrazzini (12’ st Corona), Berberi, Peverelli, Ferrari (15’ st Artaria). A disposizione: Ferloni, D’astoli, Gianinoto, Corona, Cavalcante, Martini, Artaria, Torin, Moja. All, Mastrolonardo.

Arbitro: Foresti di Bergamo (Cicognani di Busto e Danciu di Lodi).

Marcatori: 2′ pt Dilernia (R), 42’ st Berberi (L)