SARONNO – Oggi alle 14.30 torna in campo il Fbc Saronno per l’incontro a Sacconago contro i locali Amici dello sport: in testa-coda nel quale i biancocelesti cercheranno i tre punti dopo la sconfitta di domenica scorsa. Su ilSaronno la consueta cronaca play by play del match.

Arbitro e avversari, gli Amici dello sport

Si gioca per la 6′ giornata di ritorno di Promozione. Ad arbitrare l’incontro è stato designato Jacopo Steffenoni Grandi di Bergamo, che sarà da solo: non è prevista la presenza di guardalinee, per le carenze di organico che si registrano in questo periodo.

Con soli 14 punti all’attivo, gli Amici dello sport sono attualmente al 12′ posto della graduatoria. Da inizio stagione hanno vinto solo 3 volte (all’andata col Saronno vinsero i biancocelesti 1-0) e Caccia è il miglior marcatore, con 6 reti. Giocano gli incontri casalinghi al centro sportivo parrocchiale “Don Griffanti” di via Montegrappa 12 a Sacconago di Busto Arsizio.

4 nuovi arrivi nel Fbc Saronno

Fbc Saronno particolarmente attivo sul mercato negli ultimi giorni. Squalificato per due turni il portiere Giglio, probabilmente giocherà in porta il nuovo arrivo Filippo Migliorati ex Caronnese e Busto 81 che arriva in prestito dal Gavirate. Al Saronno anche il difensore Andrea Riva, classe 2001, dal Cantù Castello. Altre novità in rosa sono i giovani Luca Longobardi in arrivo da Seregno, si tratta di un esterno offensivo; e Yari De Angelis in arrivo dal Legnano.

La classifica

Solbiatese 41 punti, Morazzone 31, Castello Cantù 28, Saronno 27, Meda 25, Lentatese 24, Besnatese 23, Aurora Cmc Uboldese 20, Universal Solaro e Accademia Inveruno 16, Valle Olona 15, Amici dello sport e Gallarate 14, Solese e Olimpia 12, Union Villa Cassano 10.

