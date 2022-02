x x

BUSTO ARSIZIO – Vittoria in rimonta per il Fbc Saronno al “Parrocchiale” di Sacconago: primo tempo senza molte emozioni, se non per un gol annullato un avvio ai locali (rasoterra in mischia, ma c’era un fallo in area); mentre ripresa decisamente “animata” e con quattro reti.

La cronaca – Avanti i locali con Finato autore di una sgroppata sulla sinistra al 15′: tiro non irresistibile ma che rimbalza male a terra e inganna Pastore. Palla al centro ed al primo affondo pareggia il Saronno con Iacovelli con un altro rasoterra. Al 19′ va in gol anche Milazzo, un diagonale; e lo stesso Milazzo raddoppia in zona Cesarini rubando palla dai piedi di Heinzl che si attarda nella rimessa dal fondo.

Su ilSaronno anche la video-analisi della gara da parte dell’allenatore saronnese Niccolò Taroni e la cronaca play by play del match.

Il tabellino di Amici-Fbc Saronno

Amici dello sport-Fbc Saronno 1-3

AMICI DELLO SPORT: Heinzl, Rorato, Oldani (43’ st Dell’Aera), Rota, Finato, Nardone; Frontini, Caccia P., Fasani (1’ st Gomaa), Caccia M., Berton. A disposizione Castiglioni M., Di Vita, Pjetracaj, Caldiroli, Macchi, Zaroli, Brando. All. Cau.

FBC SARONNO: Pastore, Rudi, Torriani, Bernello, Pieri (31’ st Girelli), Ballabio (44’ st Riva), Scaccabarozzi, Maggiore (36’ st Vanzulli), Iacovelli, Caruso, Milazzo. A disposizione Migliorati, Spinelli, Giudici, Galli, De Angelis, Gibertoni. All. Taroni.

Arbitro Steffanoni di Bergamo.

Marcatori: 15’ st Finato (A), 17’ st Iacovelli (S), 19’ st e 42′ st Milazzo (S).

Risultati e classifica

Risultati 21′ giornata: Accademia Inveruno-Morazzone 0-2, Amici dello sport-Fbc Saronno 1-3, Besnatese-Union Villa Cassano 4-0, Castello Cantù-Olimpia 4-0, Gallarate-Valle Olona 0-4, Lentatese-Aurora Cmc Uboldese 0-2, Solese-Solbiatese 0-2, Universal Solaro-Meda 1-3. Classifica: Solbiatese 44 punti, Morazzone 34, Castello Cantù 31, Fbc Saronno 30, Meda 28, Besnatese 26, Lentatese 24, Aurora Cmc Uboldese 23, Valle Olona 18, Universal Solaro e Accademia Inveruno 16, Amici dello sport e Gallarate 14, Solese e Olimpia 12, Union Villa Cassano 10.

(foto: alcune fasi del confronto)

13022022