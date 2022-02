x x

CARONNO PERTUSELLA – Gatti avvelenati a Caronno Pertusella: i volontari della sezione zonale dell’Enpa, l’Ente protezione animali, pensano che la morte di due esemplari sia da ascrivere al topicida, e non credono ad una sfortunata coincidenza ovvero che i felini lo abbiano ingerito per sbaglio, chissà dove. L’ipotesi, anzi, è che il topicida sia stato somministrato volontariamente agli animali.

I due gatti facevano parte di una colonia felina che si trova in zona periferica e che viene ormai da tempo accudita e monitorata da parte dell’Enpa, ed i cui esemplari sono stati nel corso del tempo tutti sterilizzati, come concordato con il servizio veterinario di Ats.

(foto archivio: riparo per colonia felina in zona)

