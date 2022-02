x x

SARONNO – Con orgoglio Illva Saronno ha annunciato la sua prestigiosa vittoria ai Wine star awards di Wine enthusiast, come spirit brand/distiller dell’anno “per la sua capacità di innovazione all’interno della categoria degli alcolici”

I Wine Star Awards sono considerati uno dei premi più prestigiosi nell’industria delle bevande alcoliche e del vino. Essere riconosciuti come leader nel business globale del vino e dei distillati è un traguardo straordinario.

“Abbiamo selezionato Disaronno come vincitore di questo premio per la capacità di innovazione all’interno della categoria degli alcolici, pur rimanendo fedeli alla tradizione italiana – ha spiegato Adam Strum, editor and publisher di Wine Enthusiast – durante un periodo senza precedenti in cui il trend dei consumatori è di sostenere i loro spirits preferiti, sono riusciti a mantenere crescita dei prodotti in portfolio ed investire su innovazione, che è più che ammirevole”.

Wine Enthusiast ha premiato ufficialmente Illva Saronno in occasione del 22esimo anniversario del gran gala dei Wine Star Awards, lo scorso 7 febbraio 2022, al Nobu Eden Roc a Miami.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn