VARESE – “La riforma Fontana Moratti della sanità lombarda dovrà tornare in aula ed essere modificata in alcuni aspetti sostanziali su cui il Pd aveva dato battaglia in Consiglio. Solo così la Regione ha potuto evitare l’impugnativa da parte del Consiglio dei ministri. Non male per una legge che doveva correggere le storture della riforma precedente, quella che ci ha portati disarmati davanti alla pandemia”. Lo dice il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti del Pd.

Prosegue Astuti: “Sappiamo già che in Regione minimizzeranno tutto, ma il contraccolpo sarà forte, anche perché la Lombardia rimane con un sistema fortemente incentrato sugli ospedali e debole sulla sanità territoriale, e non bastano le inaugurazioni a ciclo continuo di case della comunità per raddrizzare la rotta, soprattutto se si riducono a un cambiamento di targhe sulla porta, senza i servizi promessi. I lombardi hanno bisogno di una sanità migliore, ma questo accadrà solo quando cambierà chi governa da trent’anni Regione Lombardia”.

(foto: Samuele Astuti alle prese… con la riforma sanitaria nell’aula del consiglio regionale)

13022022