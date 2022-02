Tennis, Stefano Trampolin vince il torneo di oggi a Saronno

x x

L’atleta è uno degli istruttori del Ct Ceriano

SARONNO – E’ stato Stefano Trampolin del Ct Ceriano ad aggiundicars il torneo “Rodeo Lim 3.1 fibre drums” che si è svlto oggi al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo a Saronno. Per Stefano in finale vittoria 4-3, 4-1 su Gabriele Vavassori. Trampolin è uno degli istruttori del Ct Ceriano, società tennistica locale che fa base in via Campaccio a Ceriano Laghetto e, appunto, al centro Ronchi di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: sul campo al coperto del centro sportivo “Monsignor Ugo Ronchi” di via Cristoforo Colombo, Stefano Trampolin e Gabriele Vavassori con i trofei per i meglio classificati nel torneo)

13022022