COGLIATE – Sopralluogo dell’assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, nel freddo pomeriggio odierno alla periferia di Cogliate: ad aspettarlo il sindaco cogliatese, Andrea Basilico con il consigliere regionale Andrea Monti ed il responsabile dell’unità cinofila del gruppo Alpini, Duilio Cleva, per fare il punto del progetto per allestire un’area per l’addestramento dei cani della Prociv, alle porte del paese; intervento che sarà finanziato anche dall’ente regionale.

Si tratta di un appezzamento di circa 11 mila metri quadrati, che si trova a margine di via Donegani a Cogliate: sono state rimosse le sterpaglie, ci sono i resti del vecchio centro sportivo del tennis, che saranno in parte demoliti ed in parte “riciclati” per realizzare il futuro “campo macerie” dove addestrare i cani che saranno poi impegnati nelle ricerche di persone in caso di calamità e dove si prepareranno le squadre cinofile degli Alpini della zona. Una struttura che sarà davvero unica nel suo genere, in tutta la zona.

“Obiettivo, ambizioso, è quello di arrivare al taglio del nastro nel settembre prossimo” ha rimarcato il sindaco Basilico. Guardando al futuro: “Sarà un centro utilissimo per l’addestramento degli operatori di protezione civile ed anche per l’effettuazione di esercitazioni e “gare” internazionali fra i team specializzati nelle ricerche”.

14022022