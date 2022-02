x x

UBOLDO – Disco verde del Mise, il Ministero dell’Economia, per l’acquisizione della Acc di Belluno da parte dell’azienda Lu-Ve di Uboldo: la società uboldese, che produce scambiatori di calore, aveva formalizzato una offerta vincolante per l’acquisizione dell’azienda veneta in amministrazione controllata.

Operazioen che piace anche al ministro, Giancarlo Giorgetti: “Sono particolarmente soddisfatto per gli sviluppi della vicenda – ha detto Giorgetti a varesenoi.it – stiamo rispettando i tempi e stiamo collaborando per il futuro dei lavoratori, dell’impresa e del territorio. Questo primo importante risultato, si è reso possibile grazie all’impegno di chi ha seguito la via della realtà, concretezza e serietà abbandonando percorsi immaginari. Il Mise continuerà a vigilare sull’operazione auspicando che, con impegno, pazienza e celerità, come fatto finora, il percorso venga realizzato evitando vie velleitarie non praticabili”.

La Lu-Ve, primaria azienda del settore non solo in Italia ma anche nel mondo, si appresta ad espandersi ulteriormente.

(foto archivio: la Lu-Ve di Uboldo)

