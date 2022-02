Oggi il funerale del maestro Lotito. Messaggio di cordoglio di Uniti per Cogliate

COGLIATE – “”Abbiamo appreso con dispiacere la notizia della scomparsa di Giuseppe Lotito, storico maestro del Corpo musicale di Cogliate – queste le parole di Vincenzo Di Paolo, capogruppo della lista civica Uniti per Cogliate – Ricordo il suo impegno, la sua propensione nel coinvolgere tutti. Credeva davvero nei giovani e nella capacità che ha la musica di unire le persone. Con il suo modo di fare sempre gentile e cortese, ha arricchito l’intera nostra comunità cittadina. Dobbiamo essergli grati”.

Le esequie si terranno lunedì 14 alle 15.30 nella chiesa di Cassina Ferrara di via Larga a Saronno.

Il maestro aveva 82 anni. Per molto tempo Lotito è stato il direttore della banda cogliatese; incarico del quale da qualche anno si occupa il maestro Gian Carlo Ghinzani. Il Corpo musicale di Cogliate è ben conosciuto non solo in paese ma in tutta la zona, dove partecipa abitualmente ad eventi ed iniziative, sempre con grande successo.

(foto: il maestro Giuseppe Lotito)

14022022