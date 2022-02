x x

SARONNO – “Avete presente quei grandi tavoli a ferro di cavallo che si usano per gli incontri tra sindaci? Ecco io ne metterei uno in piazza Libertà, nel cuore di Saronno, e organizzerei un momento di confronto con tutti i sindaci invitando anche l’assessore al Welfare Letizia Moratti”.

E’ la proposta, ricca di suggestioni, lanciata dal consigliere regionale Samuele Astuti durante l’incontro organizzato dalla Società della cura come apertura del ciclo di appuntamenti dedicati alla sanità pubblica in Lombardia. Nel corso dell’appuntamento il consigliere regionale ha riassunto i tratti salienti della riforma della sanità, l’iter e le scadenze futuro ed ha risposto alle tante domande dei saronnesi.

Sul finale, su input del moderatore Roberto Guaglianone, Astuti ha riassunto tre cose che potrebbero fare i sindaci per affrontare questo momento di cambiamento così cruciale anche sul fronte della gestione del post Covid. Punto di partenza, rimarcato più volte nel corso della serata, la necessità di un piano serio per il rilancio del presidio di piazzale Borella in affanno da anni “malgrado le promesse e le promesse di fondi ed investimenti”

Il primo suggerimento riguarda proprio la lettera che i sindaci dei comuni del comprensorio hanno inviato all’assessore al Welfare Letizia Moratti per chiedere il rilancio dell’ospedale senza avere una risposta formale: “So che è stato chiesto un incontro che poi non si è mai tenuto. Io organizzerei con cura un incontro in piazza con quei grandi tavoli a ferro di cavallo che si usano sempre per gli incontri tra i sindaci. Ovviamente inviterei per tempo anche l’assessore Moratti in modo che possa essere presente ad un momento di grande condivisione e partecipazione”.

Ma non solo da Astuti arrivano anche due suggerimenti relativi alla nuova riforma: “Sarebbe utile e importante che i sindaci si attivassero per portare una proposta, vera e concreta, sulla costituzione del nuovo distretto sanitario visto che sono già partiti i 40 giorni entro cui dovranno essere definitui perimetri delle diverse realtà. Un altro aspetto su cui insisterei è quello di lavorare perchè le case di comunità si trovi sempre fuori dagli ospedali e non all’interno”.

QUI LA DIRETTA DELLA SERATA

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn