SARONNO – Rispetto delle norme del codice della strada ma anche un’intensa attività di controllo del territorio: nell’ultimo week-end non è passata inosservata una delle tante attività realizzate dalla compagnia di Saronno della Guardia di Finanza.

Su input del comando provinciale guidato dal generale Crescenzo Sciaraffa nella giornata di ieri le pattuglie delle Fiamme gialle hanno realizzato una serie di controlli nella zona di via Varese e di via Novara. Diverse le vetture fermate dai finanzieri che hanno realizzato un controllo dei mezzi, dei conducenti e dei passeggeri e in alcuni casi anche delle perquisizioni.

Una presenza quella degli uomini e dei mezzi della Guardia di Finanza decisamente abituale in città e molto apprezzata dai cittadini soprattutto durante i controlli realizzati nello scalo ferroviario ottimo deterrente per episodi di spaccio e microcriminalità che tanto preoccupano residenti del quartiere e viaggiatori.

