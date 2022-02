x x

SARONNO – Il bilancio di un biennio intenso e pieno di soddisfazioni è quello che traccia Mario Busnelli vicepresidente della Saronno Point facendo il punto del servizio sanitario attivo dal 2020 in città.

“Tra un mese circa il nostro servizio sanitario di trasporto pazienti oncologici, compie due anni. Servizio totalmente gratuito a tutte quelle persone in difficoltà e sole. Dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 17 (sabato solo per i casi urgenti). Il servizio urgenze è attivo anche nei giorni festivi infrasettimanali. Inoltre, continua l’allestimento del reparto Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Saronno”.

Un traguardo importante raggiunto con la piena collaborazione di tante realtà e di tante persone come spiega il vicepresidente: “Ringraziamo la direzione generale, la direzione sanitaria, il personale medico ed infermieristico, la segreteria dell’ospedale e tutti gli addetti alla manutenzione. Gli autisti (che vedete anche nella foto di copertina) sono Castelnuovo Giuliano, Giuseppe Macaluso, Antonio Vasselli , Bossi Claudio , Castelnuovo Francesco, Busnelli Mario. Un grazie speciale a tutte le infermiere del reparto day hospital oncologico sempre pronte ad aiutarci con tanto cuore”.

