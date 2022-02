x x

SARONNO – “Unisciti a noi!”. E’ l’invito che arriva dall’associazione Cantastorie che ha aperto le iscrizioni per il 2022. Gli iscritti potranno partecipare ad eventi riservati ai soci, quali i Pomeriggi d’arte e le formazioni artistiche, così come potranno partecipare alle assemblee di Cantastorie e a tutti gli altri eventi programmati nel corso dell’anno. Riceveranno le newsletters periodiche e potranno fornire un contributo alla vita dell’associazione secondo le proprie competenze e la propria disponibilità. Chi fosse semplicemente interessato a ricevere le newsletter per essere informato delle attività in programma senza essere socio può comunque chiedere di essere incluso nellla mailing list degli Amici di Cantastorie, sempre inviando una mail a [email protected]

Chi vuole iscriversi a Cantastorie può farlo: compilando la scheda d’iscrizione in tutte le sue parti; versando inoltre la quota d’iscrizione 2022, pari a 10 Euro, a copertura dei costi di assicurazione per gli iscritti. Il versamento può essere effettuato mediante bonifico sul c/c a nome: Cantastorie Associazione Culturale, IBAN: IT33Q0521650520000000004126 indicando nella causale: Nome, Cognome, quota iscrizione a Cantastorie anno….

Infine, copie della scheda d’iscrizione e della ricevuta di conferma del bonifico devono essere inviate all’indirizzo e-mail [email protected]

L’iscrizione 2022 nel dettaglio permette di supportate attività valorizzazione, partecipare a pomeriggi d’arte con prof Sergio Beato, partecipare a conferenze dedicate e incontri su beni culturali del Saronnese, partecipare a l’evento speciale dell’anno e a visite dedicate ai soci.

